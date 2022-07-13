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Трюдо назвал "очень трудным" решение передать турбину для Северного потока

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 21:19
Трюдо назвал
Джастин Трюдо (фото – ЕРА)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал "очень трудным" решение сделать исключение из санкций против России для того, чтобы вернуть отремонтированную турбину для газопровода Северный поток. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Трюдо, это было "очень трудное решение" – предоставить освобождение от санкций, введенных против РФ, для возврата отремонтированной турбины, необходимой для Северного потока.

"Санкции направлены против Путина и его помощников и не предназначены для нанесения вреда нашим союзникам и их населению", – сказал Трюдо.

При этом он подчеркнул, что Оттава будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.

Сегодня Всемирный конгресс украинцев подал иск в суд с требованием аннулировать решение о возвращении турбины Северного потока. 

Президент ВКУ Павел Грод заявил, что решение Канады является "серьезной ошибкой с ужасающими последствиями", и это исключение из режима санкций "абсолютно неприемлемо".

  • С 16 июня Северный поток, которым Германия получает газ из России, работает всего на 40% мощности. Россия говорит, что это связано с техническими проблемами. И в Канаде, и в Германии, и в Украине заявляли, что это просто отговорка: на самом деле решение Газпрома ограничить поставки газа носило политический характер.
  • Несмотря на это, 10 июня Канада объявила о решении вернуть Германии спорную турбину. Германия с облегчением приняла решение Канады, его также поддержали в США.
  • МИД Украины вместе с Министерством энергетики призвали Канаду отменить передачу турбины.
  • По данным The Globe and Mail, исключение из санкций для Siemens будет действовать еще два года, и за это время в Канаду можно будет отвезти на обслуживание и вывезти обратно до шести турбин, а не одну.
Оксана Житнюк
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санкции канада Джастин Трюдо северный поток
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