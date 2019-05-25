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25.05.2019, 07:55

Зеленского пригласили в Канаду - посол

Зеленского пригласили в Канаду - посол - Фото
Владимир Зеленский (фото - АП)

Нового президента Украины пригласили посетить Канаду 2 июля

Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Роман Ващук сказал, что президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить Канаду 2 июля. Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Ващука, приглашение в Канаду было передано президенту Зеленскому во время телефонного разговора.

"Оно (приглашение - ред.) лично, по крайней мере телефонно, передано. А там уже с бумагами мы, как с одной стороны, так и с другой, справимся", - сообщил он.

Посол также отметил, что 2 июля в Канаде состоится конференция по поддержке реформ в Украине. Он добавил, что канадский премьер надеется на участие украинского президента.

"Думаю, наш премьер надеется на присутствие там как президента, так и других высокопоставленных украинских чиновников. Хотя мы понимаем, что одновременно в Украине будет проходить избирательная кампания", - рассказал Ващук.

Вчера сообщалось, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и планирует разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Теги: Владимир Зеленский, роман ващук
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