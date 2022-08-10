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Зеленского просят легализовать порнографию в Украине — петиция набрала 25 000 голосов

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10.08.2022, 11:32
Зеленского просят легализовать порнографию в Украине — петиция набрала 25 000 голосов - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президента Владимира Зеленского просят легализовать распространение порнографии и эротики на территории Украины. Соответствующая петиция на сайте Офиса президента набрала 25 000 голосов — теперь Зеленский обязан рассмотреть ее и дать ответ. 

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Автор петиции заявил, что в большинстве развитых государств нет запрета на распространение порнографии, а в Украине соответствующий закон принимался с нарушением свободы слова. 

"Данный закон не имеет никакого смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, могут уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", — говорится в петиции.

Также автор называет закон обобщенным, так как он не разъясняет, где в искусстве эротика, а где порнография. Упоминается большое количество случав, когда девушек осуждали за эротику по статьям о распространении порнографии. 

"Огромное количество денег налогоплательщиков выделяется на закупки порнографического материала и поиск "преступников", хотя всем известна философия, что без жертвы не может быть преступления. Даже на юридических консультациях говорят, что от того, дать ли взятку, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство. Этот закон развивает коррупцию", — заявляет автор.

В петиции ссылаются на исследования психологов, согласно которым в обществах без цензуры на обнажение и секс якобы не существует сексуальных преступлений, так как там нет психологических отклонений по сексуальной тематике.

Читайте также: Екатерину II в Одессе заменить на порноактера. Петиция к Зеленскому набрала 25 000 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский петиция порнография
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