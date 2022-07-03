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Земан прогнозирует долгую войну и выступает за поставки оружия в Украину и обучение ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 18:06
Земан прогнозирует долгую войну и выступает за поставки оружия в Украину и обучение ВСУ - Фото
Милош Земан (Фото - ЕРА)

Президент Чехии Милош Земан, который до полномасштабного вторжения РФ в Украину придерживался пророссийских взглядов, выступил за поставки оружия в Украину и обучение военнослужащих ВСУ. Об этом он сказал в программе Partie Terezia Tománková, передают Ceske Noviny.

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После полномасштабного вторжения Земан изменил свою позицию, например, по санкциям, которые он ранее критиковал. Но, по его словам, "все изменили свое мнение".

"Так что да, я бы согласился и на поставку оружия, и на обучение украинских солдат", – сказал Земан, подчеркнув, что если бы не было агрессии РФ, то он бы не поддержал такие шаги.

Он прогнозирует, что война будет долгой и изматывающей. 

"В таком случае естественным следствием является, к сожалению, увеличение потерь с обеих сторон", – сказал Земан.

Он не исключает, что как только возрастет число погибших российских солдат, давление местного населения усилится и приведет к определенным изменениям в российской политической структуре. Он назвал такой расчет "печальным, но рациональным".

  • Милош Земан, который прежде придерживался пророссийских взглядов, в первый же день полномасштабной войны России против Украины осудил российскую агрессию и выразил Украине поддержку.
  • 2 мая Земан заявил, что "нападение на Украину разрушит Россию экономически и политически, уничтожит ее репутацию".
  • 11 мая Земан официально санкционировал вступление в ряды ВСУ более чем сотни добровольцев из Чехии. 

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Оксана Житнюк
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Милош Земан оружие чехия
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