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Землетрясение в Турции. Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами – МИД

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 16:27
Землетрясение в Турции. Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами – МИД - Фото
Фото: EPA

После землетрясения в Турции поступили 24 обращения о невозможности установить связь с украинцами, которые находятся в зоне стихийного бедствия. Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.

В посольстве Украины создан оперативный штаб, привлечены возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.

Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", – написал Николенко.

Он добавил, что после получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных.

"Информация об украинцах среди жертв землетрясения пока не поступала", – заявил спикер МИД.

  • Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.
  • В 12:24 по Киеву в Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7.
Наталія Медведєва
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МИД землетрясение Турция
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