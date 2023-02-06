Землетрясение в Турции. Есть 24 обращения об отсутствии связи с украинцами – МИД

После землетрясения в Турции поступили 24 обращения о невозможности установить связь с украинцами, которые находятся в зоне стихийного бедствия. Об этом сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

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Он отметил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба взял под личный контроль вопрос предоставления помощи украинцам на фоне землетрясения в Турции.

В посольстве Украины создан оперативный штаб, привлечены возможности генерального консульства в Стамбуле и консульства в Анталии.

Дипломаты взаимодействуют с турецкими спасательными службами. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия. Вся информация оперативно передана турецкой стороне. Места нахождения наших граждан выясняются", – написал Николенко.

Он добавил, что после получения обновленной информации дипломаты будут немедленно информировать родных.

"Информация об украинцах среди жертв землетрясения пока не поступала", – заявил спикер МИД.

Землетрясение началось утром, в понедельник, в 03:17 по Киеву в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. После землетрясения по состоянию на 05:30 было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6.

В 12:24 по Киеву в Турции началось новое землетрясение, известно об ударе магнитудой 7.7.

Наталія Медведєва

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