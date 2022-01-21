"Земля под ногами будет гореть". Аваков сообщил, что ждет "русский мир" в Харькове

Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, реагируя на слова президента Владимира Зеленского о том, что российский агрессор может попытаться оккупировать Харьков, заявил, что город отстояли в 2014-м – "отстоим и сейчас". Об этом Аваков написал в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он призвал президента "не бросаться словами", а сказать "по-взрослому" — "какие есть угрозы, и что мы делаем".

"Угрозы реальны – риски высоки – но и сила нашего сдерживания гораздо выше, чем в 2014", – написал Аваков, добавив, что украинцы готовы себя защищать.

"И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией – это не значит, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует..." – написал экс-министр.

Он отметил, что Харьков никогда не будет "депрессивным городом бандитской власти". "Негодяи русского мира превратили красавец Донецк в такой город... слепых нет – сейчас мы гораздо сильнее и опытнее – не позволим!" – написал Аваков.

Аваков — выходец из Харькова. С 2005 по 2010 годы он был главой Харьковской ОГА. Также был депутатом облсовета. Министр внутренних дел Украины с 2014-го по 2021 год.

В интервью The Washington Post Зеленский заявил: "Если Россия решит усилить эскалацию, конечно, они собираются это сделать на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован".

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.