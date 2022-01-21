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Харьков был и будет украинским, дадим отпор любому захватчику – мэр ответил Зеленскому

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21.01.2022, 16:41
Харьков был и будет украинским, дадим отпор любому захватчику – мэр ответил Зеленскому - Фото
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Мэр Харькова Игорь Терехов, реагируя на слова президента Владимира Зеленского о том, что российский агрессор может попытаться оккупировать Харьков, заявил, что город всегда был и будет украинским, и на его защиту встанут не только местные жители, но и вся Украина. Об этом Терехов написал в Telegram.

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"Харьков был и будет украинским городом, жители которого являются гражданами единой и неделимой Украины. И любой, кто посягнет захватить Харьков, должен понимать – на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", – написал мэр.

Он заверил всех харьковчан в том, что город готов дать твердый отпор потенциальному захватчику. "Все силы и средства для того, чтобы отстоять Харьков, у нас есть", – заявил Терехов.

"Знаю, что в силу многолетней привычки людей, призывы соблюдать спокойствие зачастую имеют обратный эффект. Но уверяю вас – поводов для беспокойства нет, и Харьков и дальше будет успешно развиваться под мирным небом. Все будет Харьков и все будет Украина!" – заявил мэр.

Харьков был и будет украинским, дадим отпор любому захватчику – мэр ответил Зеленскому
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Харьков агрессия игорь терехов
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