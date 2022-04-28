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Зенитчики ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов, в том числе самолет

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 00:43
Зенитчики ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов, в том числе самолет - Фото
Остатки сбитой крылатой ракеты российских оккупантов (Фото: ВС ВСУ)

За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.

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Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам.

За сутки поражена такая техника врага:

- 1 самолет (предположительно Су-34);

- 1 крылатая ракета (на фото);

– 6 беспилотников оперативно-тактического уровня.

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Наталия Медведева
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