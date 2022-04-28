Зенитчики ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов, в том числе самолет
28.04.2022, 00:43
Остатки сбитой крылатой ракеты российских оккупантов (Фото: ВС ВСУ)
За сутки 27 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил и Сухопутных войск ВСУ поразили восемь воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает ВС ВСУ.
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Авиация Воздушных сил продолжает выполнение специальных задач в небе Украины. Осуществляет перевозку, патрулирование воздушного пространства, прикрытие наземных войск и нанесение воздушных ударов по оккупантам.
За сутки поражена такая техника врага:
- 1 самолет (предположительно Су-34);
- 1 крылатая ракета (на фото);
– 6 беспилотников оперативно-тактического уровня.
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