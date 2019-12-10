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Зеркаль: Фиксация формулы Штайнмайера в коммюнике – это слишком

Зеркаль: Фиксация формулы Штайнмайера в коммюнике – это слишком - Фото
Елена Зеркаль (Фото: скриншот из видео ТСН/Youtube)
10.12.2019, 21:25

В целом же, отметила экс-замглавы МИД, принятое по итогам встречи коммюнике выглядит лучше, чем она ожидала

Позитивным моментом нормандского саммита в Париже было обсуждение газового вопроса "без зрады", негативным – закрепление в коммюнике необходимости имплементации формулы Штайнмайера. Такое мнение высказала в эфире Прямого экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль.

"Наиболее положительное — это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно", - сказала она.

Также Зеркаль отметила то, что Нафтогаз смог озвучить результат Стокгольмского арбитража непосредственно президенту РФ Владимиру Путину, "и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил Газпром в Украине".

В целом, отметила Зеркаль, принятое по итогам встречи коммюнике выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из негатива могу сказать, что фиксация формулы Штайнмайера уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", — сказала Зеркаль.

По итогам встречи в Париже исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко сказал, что Украина и Россия не договорилась о подписании нового контракта на транзит газа в Европу. "Мы договорились продолжать договариваться", - заявил он.

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газ елена зеркаль нормандский формат формула штайнмайера
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