Зеркаль прокомментировала отказ от должности замглавы АП

Елена Зеркаль (фото - LIGA.net)

Замминистра иностранных дел Елена Зеркаль, комментируя причины отказа от должности замглавы Администрации президента, заявила, что карьерные решения не должны идти в разрез с ее собственными ценностями и принципами. Об этом Зеркаль написала в Facebook.

Вчера на сайте Администрации президента появился указ о назначении Зеркаль на должность замглавы АП. Спустя час документ был удален. Чиновница пообещала объяснить ситуацию позже.

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В своем посте Зеркаль отметила, что ее должность и роль в дипломатической службе не изменились - замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции.

"Я очень люблю то, чем я занималась, занимаюсь и, надеюсь, дальше буду заниматься", - написала она.

Тем не менее, Зеркаль поблагодарила за доверие к ней и заявила, что возможно когда-нибудь согласится на предложенную президентом Владимиром Зеленским должность. "Возможно, это когда-то и произойдет", - написала замглавы МИД.

"Должности важны в контексте достижения целей, моей целью является продвижение и защита интересов Украины. А карьерные решения не должны идти вразрез с собственными ценностями и принципами", - отметила Зеркаль.

Сейчас она продолжает работать в МИД.

"Внешняя политика - общее дело Президента и МИД. Поэтому, взаимодействие, конструктив и взаимоуважение являются критически важными. Мы - одна команда и страна у нас одна", - подытожила чиновница.