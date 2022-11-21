"Зима будет посвящена выживанию". ВОЗ прогнозирует выезд до 3 млн украинцев из-за холодов

Во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что еще 2-3 млн украинцев покинут свои дома из-за холодов, так как РФ обстреливает критическую инфраструктуру. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает пресс-служба организации.

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Клюге заявил, что разрушительный энергетический кризис, усугубляющаяся чрезвычайная ситуация в области психического здоровья, ограничения гуманитарного доступа и риск вирусных инфекций сделают эту зиму серьезным испытанием для украинской системы здравоохранения, украинского народа, а также для всего мира и его приверженности поддержке Украины.

"Половина энергетической инфраструктуры Украины либо повреждена, либо разрушена. Это уже оказывает косвенное воздействие на систему здравоохранения и здоровье людей. Проще говоря, эта зима будет посвящена выживанию", – заявил представитель ВОЗ.

По его словам, в ВОЗ ожидают, что еще 2-3 млн украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. Также ВОЗ прогнозирует проблемы со здоровьем среди украинцев, включая респираторные инфекции как COVID-19, пневмония и грипп, а также серьезный риск дифтерии и кори среди недостаточно вакцинированных групп.

Кроме того, по словам представителя ВОЗ, из-за войны уже около 10 млн украинцев подвержены риску психических расстройств – это может быть острый стресс, тревога, депрессия, употребление психоактивных веществ и посттравматическое стрессовое расстройство.

Эвакуация из населенных пунктов в связи с состоянием энергетической инфраструктуры может применяться в последнюю очередь и как экстренный шаг, заявил премьер Денис Шмыгаль.

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Оксана Житнюк

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