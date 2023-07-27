Зимой для ударов по Украине Россия сделает ставку на дроны, но ракеты тоже будут – ВСУ

Россия продолжит атаковать энергетическую систему Украины осенью и зимой, но на этот раз основную ставку будет делать не на ракеты, а на ударные дроны. Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат отметил, что Украина уже имеет опыт осенне-зимнего применения оккупантами ударных БПЛА и большого количества ракет – "Калибров" и Х-101/Х-555.

"За тот период атак именно по топливно-энергетическому сектору сбито примерно 750 дронов и 750 ракет. Это большое количество – за осень и зиму, с сентября по март", – рассказал спикер Воздушных сил.

Он заявил, что сейчас у России ракет меньше.

"Враг сейчас не имеет такого большого количества ракет. Понятно, что они их производят, но не могут восстановить весь тот запас, который они выбросили, – сказал Игнат. – Ракеты Х-101 и Х-55, которыми атаковали вчера, они не применяли месяц. Видимо, месяц они где-то там их изготовляли".

Он напомнил, что, по данным Генштаба, общая производственная мощность России – около 100 дальнобойных высокоточных ракет в месяц.

"Можно примерно считать, сколько они могут себе позволить изготовить и запускать. Вероятно, Россия основную ставку все же будет делать на дроны-камикадзе, которые дешевле, проще в производстве. Но ракеты будут тоже изготовляться и к этому надо готовиться", – сказал спикер Воздушных сил.

19 июля 2023 года в Министерстве энергетики заявили, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.

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