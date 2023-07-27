Взимку для ударів по Україні Росія зробить ставку на дрони, але ракети теж будуть – ЗСУ

Росія продовжить атакувати енергетичну систему України восени та взимку, але цього разу основну ставку робитиме не на ракети, а на ударні дрони. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в етері телемарафону.

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Ігнат зазначив, що Україна вже має досвід осінньо-зимового застосування окупантами ударних БПЛА та великої кількості ракет – "Калібрів" та Х-101/Х-555.

"За той період атак саме по паливно-енергетичному сектору збито приблизно 750 дронів і 750 ракет. Ця велика кількість – за осінь та зиму, з вересня до березня", – розповів речник Повітряних сил.

Він заявив, що зараз у Росії ракет менше.

"Ворог зараз не має такої великої кількості ракет. Зрозуміло, що вони їх виробляють, але не можуть відновити весь той запас, який вони викинули, – сказав Ігнат. – Ракети Х-101 та Х-55, якими атакували вчора, вони не застосовували місяць. Мабуть, місяць вони десь там їх виготовляли".

Він нагадав, що, за даними Генштабу, загальна виробнича потужність Росії – близько 100 далекобійних високоточних ракет на місяць.

"Можна приблизно рахувати, скільки вони можуть собі дозволити виготовити й запускати. Вірогідно, що Росія більшу ставку все ж таки робитиме на дрони-камікадзе, які дешевші, простіші у виробництві. Але ракети будуть теж виготовлятися і до цього треба готуватися", – сказав спікер Повітряних сил.

19 липня 2023 року в Міністерстві енергетики заявили, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.

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