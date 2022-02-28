Злоумышленники создали фейковый сайт фонда "Повернись живим": как отличить настоящий
28.02.2022, 14:35
Злоумышленники создали фейковый сайт, копирующий сайт благотворительного фонда помощи ветеранам "Повернись живим", сообщает официальный Twitter фонда.
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Фальшивый сайт размещен по адресу savelife.net.ua, переведенные через него средства уходят на счета, не имеющие отношения к фонду.
Фонд "Повернись живым" просит пользоваться только его официальными сайтами:
Сегодня национальный банк Украины открыл возможность отправлять средства в польских злотых на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.
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