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Злоумышленники создали фейковый сайт фонда "Повернись живим": как отличить настоящий

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 14:35

Злоумышленники создали фейковый сайт, копирующий сайт благотворительного фонда помощи ветеранам "Повернись живим", сообщает официальный Twitter фонда.  

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Фальшивый сайт размещен по адресу savelife.net.ua, переведенные через него средства уходят на счета, не имеющие отношения к фонду.

Фонд "Повернись живым" просит пользоваться только его официальными сайтами:

Скриншот из Twitter

Сегодня национальный банк Украины открыл возможность отправлять средства в польских злотых на специальный счет для поддержки Вооруженных Сил Украины.

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Сергей Бережной
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