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У Зеленского хотят защитить детей от онлайн-угроз

У Зеленского хотят защитить детей от онлайн-угроз - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
12.09.2019, 08:43

Каждый пятый ребенок в возрасте до 10 лет просматривает порнографические материалы

Уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба и представители профильных министерств будут совместно создавать механизмы защиты детей от виртуальных угроз. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К онлайн-угрозам отнесли кибербуллинг, интернет-мошенников, порнографию и другие явления.

Бороться с ними будут министерства соцполитики, образования, цифровой трансформации и культуры, молодежи и спорта, а также родители, учителя, социальные работники и волонтеры.

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Встреча в ОП (Фото: Офис президента Украины)

Кулеба отметил, что интернет-преступники часто используют доверчивость детей.

"60% подростков готовы встретиться с онлайн-другом, которым может стать любой. В этом возрасте дети не связывают цифровую и реальную угрозы", - сказал он.

Согласно приведенной статистике, 92% украинских детей в возрасте до 12 лет имеют доступ к Интернету. 22% детей в возрасте до 10 лет просматривают порнографические материалы.

По словам Кулебы это может привести к травме, "которая меняет модель поведения человека уже во взрослом возрасте".

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интернет буллинг порнография Николай Кулеба офис президента кибербуллинг онлайн угрозы
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