Минимум для спасения планеты: PornHub показал экологическое порно

Скриншот с видео

Сайт Pornhub опубликовал видео секса на загрязненном пластиковыми отходами пляже. Деньги, вырученные за демонстрацию ролика, ресурс пожертвует экологической организации, сообщает Reuters.

На видео пара занимается сексом на одном из самых грязных пляжей в мире. Одновременно с этим люди в защитных костюмах убирают мусор.

За каждый просмотр ролика Pornhub обещает жертвовать экологической организации Ocean Polymers, которая планирует запустить танкер для сбора пластика в океане. Судно будет также перерабатывать собранный мусор в топливо для собственного использования.

"Нам нужно очистить пляжи. Так что если ты не намерен собирать мусор своими руками, то хотя бы посмотри порно видео. Это буквально самое меньшее, что ты можешь сделать", - отмечает автор публикации.

В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре ученые Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) пришли к выводу, что человеческая деятельность причинила вред 60% мирового океана.