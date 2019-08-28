Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минимум для спасения планеты: PornHub показал экологическое порно

Минимум для спасения планеты: PornHub показал экологическое порно - Фото
Скриншот с видео
28.08.2019, 16:11

За каждый просмотр ролика сайт обещает жертвовать экологической организации Ocean Polymers

Сайт Pornhub опубликовал видео секса на загрязненном пластиковыми отходами пляже. Деньги, вырученные за демонстрацию ролика, ресурс пожертвует экологической организации, сообщает Reuters.

На видео пара занимается сексом на одном из самых грязных пляжей в мире. Одновременно с этим люди в защитных костюмах убирают мусор.

За каждый просмотр ролика Pornhub обещает жертвовать экологической организации Ocean Polymers, которая планирует запустить танкер для сбора пластика в океане. Судно будет также перерабатывать собранный мусор в топливо для собственного использования.

"Нам нужно очистить пляжи. Так что если ты не намерен собирать мусор своими руками, то хотя бы посмотри порно видео. Это буквально самое меньшее, что ты можешь сделать", - отмечает автор публикации.

В Калифорнийском университете в Санта-Барбаре ученые Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) пришли к выводу, что человеческая деятельность причинила вред 60% мирового океана.

Напишите нам
экология океан секс PornHub порно
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 