Золкин о наводчиках россиян: Не всем нужны деньги, есть люди из альтернативной реальности

Большинство наводчиков, которые передавали россиянам информацию о военных объектах или критической инфраструктуре, работают за деньги, – но не все. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал блогер Владимир Золкин, проведший десятки интервью с наводчиками и прочими коллаборантами.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, большинство наводчиков сбрасывали россиянам фото по прямому запросу.

"Кто-то в соцсети попросил за вознаграждение сбросить фотку какого-то здания. Это преимущественно бедные люди, и за 500–1000 грн они фотографировали нужные объекты. Они не считали, что делают что-то плохое – "что тут такого, это только фото"", – рассказал он.



Но далеко не все осужденные – бедные люди, которых интересовал легкий заработок. Многие наводчики имеют мировосприятие, измененное российской пропагандой, которая заполнила пробелы в знаниях, говорит Золкин.

"Самые отчаянные коллаборанты – это люди, живущие в совершенно альтернативной реальности, которую всегда несет с собой "русский мир". В этой реальности они все верят в несуществующие вещи, которым пытаются найти подтверждение. И на соответствующих российских ресурсах им эти [псевдо]подтверждения давали", – констатировал автор разговоров с наводчиками россиян.

Поэтому, по его словам, некоторые осужденные наводчики якобы не всегда осознают, за что именно их осудили. Некоторые считают себя "борцами за справедливость" или "политзаключенными", потому что сотрудничество с РФ объясняют своим несогласием с действиями государства, которое, по их мнению, давало им на их действия "моральное право".

"Мужчина из Краматорска навел россиян на позиции защитников, потому что увидел украинскую технику. И решил, что россияне могут обстрелять город, – потому что там же ж техника, и что он имеет моральное право сдать локацию. Другой наводчик доказывал, что его закрыли за "оппозиционную деятельность". Хотя в приговоре – передавал данные объектов в Черкассах", – рассказал Золкин.

Большинство из уже осужденных наводчиков были убеждены, что никакого наказания за их работу в Россию не будет, добавляет он.

11 ноября 2023 года Офис генпрокурора сообщил, что российский агент, который 1 марта 2022 года навел ракеты на Харьковскую ОВА и гражданские здания, получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. В результате российского удара погиб 31 человек, сообщала прокуратура. В момент двух попаданий в здании находились терробороновцы, военные и волонтеры, сообщали в ОВА.

10 ноября СБУ сообщила, что в Одесской области задержали женщину, которая, вероятно, наводила российские ракеты и беспилотники на "зерновой коридор" и военные объекты.

Читайте также: 500-1000 грн за фото. Как СБУ разоблачает наводчиков россиян. И кто это

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.