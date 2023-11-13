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Довічне отримав навідник російського удару по Харківській обладміністрації – фото

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 14:00
Довічне отримав навідник російського удару по Харківській обладміністрації – фото - Фото
Фото: Офіс генерального прокурора

Довічне ув'язнення з конфіскацією майна отримав російський агент, який навів ракети на Харківську обласну адміністрацію та на інші цивільні будівлі. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Суд визнав харків'янина винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України, незаконному переробленні вогнепальної зброї та незаконному поводженні зі зброєю, пише відомство.

За цими звинуваченнями він отримав довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Унаслідок російського удару по Харківській ОДА 1 березня 2022 року загинула 31 людина, повідомляла прокуратура. У момент двох влучань у будівлі перебували тероборонівці, військові та волонтери, повідомляли в ОВА.

"Прокурори у суді довели, що чоловік з лютого до квітня 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних", – пояснюють правоохоронці.

Місцевий мешканець передавав розвідувальні дані двом жінкам, що працюють на спецслужби РФ, через заборонену в Україні соцмережу, зазначає Офіс генпрокурора.

Одна з жінок проживає у Москві, у 2014 році перебувала на окупованій території на Донеччині, де "проходила службу як медсестра" у терористичній організації ДНР, інша кураторка мешкає у Санкт-Петербурзі та є очільницею проросійської організації "Спасём Донбасс", зауважує відомство.

"28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у Москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО [виробника ревіталізантів, олив, мастил, автохімії, побутової хімії, косметичної продукції]. А також ще низку адрес у місті, які надалі були обстріляні російською армією", – пишуть правоохоронці.

Також харківʼянин публікував у соцмережах дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ проти України та схвалював дії російських військових, поширив публікацію з проросійською пропагандою про те, що буцімто "у місті Мерефа американськими вченими проводяться випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах", повідомляє Офіс генпрокурора.

Відомство додає фото з судового засідання та обшуку:

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Артем Джеріпа
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