Пожизненное получил наводчик российского удара по Харьковской обладминистрации – фото

Пожизненное заключение с конфискацией имущества получил российский агент, который навел ракеты на Харьковскую областную администрацию и другие гражданские здания. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Суд признал харьковчанина виновным в государственной измене, распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, незаконной переработке огнестрельного оружия и незаконном обращение с оружием, пишет ведомство.

По этим обвинениям он получил пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В результате российского удара по Харьковской ОГА 1 марта 2022 года погиб 31 человек, сообщала прокуратура. В момент двух попаданий в здании находились терробороновцы, военные и волонтеры, сообщали в ОВА.

"Прокуроры в суде доказали, что мужчина с февраля по апрель 2022 года собирал информацию об ВСУ и инфраструктуре в Харькове путем личного наблюдения, опроса местных жителей и фиксации данных", – объясняют правоохранители.

Местный житель передавал разведывательные данные двум женщинам, работающим на спецслужбы РФ, из-за запретной в Украине соцсети, отмечает Офис генпрокурора.

Одна из женщин проживает в Москве, в 2014 году находилась на оккупированной территории в Донецкой области, где "проходила службу в качестве медсестры" в террористической организации ДНР, другая кураторша проживает в Санкт-Петербурге и является главой пророссийской организации "Спасём Донбасс", замечает ведомство.

"28 февраля 2022 года мужчина направил кураторше в Москве координаты Харьковской областной государственной администрации. Кроме того, он предоставил данные для нанесения ударов по главному офису фирмы ХАДО [производителя ревитализаторов, масел, смазок, автохимии, бытовой химии, косметической продукции]. А также еще ряд адресов в городе, которые в дальнейшем были обстреляны российской армией", – пишут правоохранители.

Также харьковчанин публиковал в соцсетях сообщения, в которых отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и одобрял действия российских военных, распространил публикацию с пророссийской пропагандой о том, что якобы "в городе Мерефа американскими учеными проводятся испытания опасных биологических препаратов", сообщает Офис генпрокурора.

Ведомство добавляет фото с судебного заседания и обыска:

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