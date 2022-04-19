Десантники ВСУ уничтожили мотострелковое подразделение "элитной" российской бригады – фото

Украинские десантники уничтожили российское мотострелковое подразделение "элитной" бригады из города Томск. Об этом сообщил Генштаб ВСУ и опубликовал фото документов ликвидированных оккупантов.

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В Генштабе не уточнили, где именно и когда происходили бои, в результате которых оккупанты понесли очередные потери.

Сообщается, что недавно в районе ведения интенсивных боев десантники ВСУ разбили и уничтожили бронегруппу одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального военного округа РФ. Подразделение дислоцируется в Томске.

В Генштабе подчеркнули, что подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места.

"Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", – пишут в Генштабе.

С начала войны украинские силы обороны ликвидировали уже 20 800 российских оккупантов.

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