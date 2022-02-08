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08.02.2022, 16:07

Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото

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Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото
Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фотоЭстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото

Сегодня, 8 февраля, Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр по итогам визита в Эстонию.

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Маляр назвала это "ключевой новостью" визита украинской делегации в Эстонию.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что это "общий подарок" Германии и Эстонии.

Договор дарения был подписан на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.

"Мы с командующим медицинскими силами Татьяной Остащенко везем ключ от госпиталя в Украину, скоро прибудет и госпиталь", – добавила Маляр.

СПРАВКА. В условиях полевого госпиталя Role-2 можно стабилизировать состояние раненого в результате боевых действий, а также прооперировать перед доставкой в больницу. В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

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Теги: ВСУ, минобороны, помощь, армия, эстония, полевой госпиталь, Анна Маляр
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