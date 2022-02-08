Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото

Сегодня, 8 февраля, Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр по итогам визита в Эстонию.
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Маляр назвала это "ключевой новостью" визита украинской делегации в Эстонию.
В пресс-службе Минобороны уточнили, что это "общий подарок" Германии и Эстонии.
Договор дарения был подписан на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.
"Мы с командующим медицинскими силами Татьяной Остащенко везем ключ от госпиталя в Украину, скоро прибудет и госпиталь", – добавила Маляр.
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