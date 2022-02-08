Эстония передала ВСУ мобильный полевой госпиталь Role 2. Скоро будет в Украине – фото

Сегодня, 8 февраля, Эстония передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр по итогам визита в Эстонию.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Маляр назвала это "ключевой новостью" визита украинской делегации в Эстонию.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что это "общий подарок" Германии и Эстонии.

Договор дарения был подписан на военно-морской базе Сил обороны Эстонии. Украинской делегации торжественно передали символический ключ от мобильного полевого госпиталя.

"Мы с командующим медицинскими силами Татьяной Остащенко везем ключ от госпиталя в Украину, скоро прибудет и госпиталь", – добавила Маляр.

СПРАВКА. В условиях полевого госпиталя Role-2 можно стабилизировать состояние раненого в результате боевых действий, а также прооперировать перед доставкой в больницу. В этот тип госпиталя входят: палатки, контейнеры, амбулаторное отделение, несколько палат, операционная, стоматология, лаборатории, радиологическое отделение. Все модули требуют 20 минут на развертывание и свертывание. Они могут использоваться по одному, а также вместе для оборудования полевого госпиталя.

Для ВСУ также должны передать ПЗРК Stinger и новые комплекты ПТРК Javelin — это совместное решение Литвы, Латвии и Эстонии.

Посол Эстонии в Украине Каимо Кууск сказал, что не может озвучить конкретную цифру, но это будут "десятки, десятки и еще десятки" ракет, и "это впечатляет".

По данным The Wall Street Journal, Германия не дает Эстонии разрешения на поставку Украине оружия немецкого производства, которое есть у Таллина.

Читайте также: В Кремле понимают силу, Украина не одинока и мы должны поддерживать ее – премьер Эстонии