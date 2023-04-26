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26.04.2023, 20:35

Эвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в Польше

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Эвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в Польше
Эвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в Польше
Эвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в ПольшеЭвакуация из Судана. ГУР показало фото спасательной операции, 64 украинца уже в Польше

Из охваченного боевыми действиями Судана удалось эвакуировать 91 украинца, 64 – уже в Польше. Спасательная операция продолжается, сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны.

Сотрудники ГУР и дипломаты также помогли покинуть африканскую страну 51 иностранцу – гражданам Грузии, Канады, Перу и Федерации Сент-Китс и Невис.

"Чартерный рейс с 64 украинцами, которые изъявили желание вернуться домой, только что приземлился в аэропорту Польши. Уже вскоре спасенные граждане пересекут украинскую государственную границу", – отметили в пресс-службе.

В Главном управлении разведки добавили, что эвакуация из Судана продолжается, и отметили, что гражданам Украины, нуждающимся в спасении из-за опасности для жизни и здоровья, будет предоставлена неотложная помощь со стороны официальных представителей государства.

  • Уличные бои в столице Судана Хартуме начались 15 апреля 2023 года из-за разногласий между двумя местными военачальниками – генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и Мухаммадом Хамданом Дагло.
  • По данным Всемирной организации здравоохранения, в Судане во время столкновений погибли более 400 человек. Считается, что реальное количество жертв гораздо больше.

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Теги: эвакуация, гур, Судан
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