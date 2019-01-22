Как националисты кандидата в президенты выдвигали: фото со съезда

Во вторник, 22 января, в столичном Доме кино прошел съезд партии ВО Свобода, результатом которого стало выдвижение единого кандидата в президенты от пяти националистических политсил.

Члены Конгресса украинских националистов (КУН), Организации украинских националистов (ОУН), Правого сектора, С14 и ВО Свобода поддержали на высший пост государства кандидатуру Руслана Кошулинского.

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Как сообщает пресс-служба Свободы, на выборы Кошулинский идет с Планом коренных преобразований, который представляет собой "квинтэссенцию всех программ националистических сил и Национального манифеста".

Среди предвыборных обещаний – введение проверки госслужащих на детекторе лжи на причастность к коррупции, сепаратистским движениям и наличие двойного гражданства. А также законы о пропорциональных выборах в парламент по открытым спискам, об импичменте президенту, об отзыве депутатов и судей, отмене неприкосновенности президента, судей и депутатов.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на вечер 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net