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08.09.2020, 19:07

Корабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортаж

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Корабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортаж
Корабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортаж
Корабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортажКорабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортаж

В первый день учений военные патрулировали водные пути, а также отработали элементы тактическое маневрирование

Военно-морские силы Украины и Румынии провели общие военно-тактические тренировки на реке Дунай в рамках первого дня учений Riverine-2020, об этом сообщает информагенство АрміяInform.

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В первый день учений украинские и румынские экипажи вместе отработали элементы тактического маневрирования и патрулирования водных путей. Также была задействована морская авиация ВМС Украины. 

Цель учений - тренировка корабельных тактических групп и пограничников Украины и Румынии для обеспечения безопасности на реке Дунай. Отмечается, что все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются также подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

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Теги: Украина, ВСУ, нато, учения, дунай, Румыния, корабли, вмсу
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