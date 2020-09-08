Корабли ВМС Украины и Румынии вместе провели учения на Дунае - фоторепортаж

Военно-морские силы Украины и Румынии провели общие военно-тактические тренировки на реке Дунай в рамках первого дня учений Riverine-2020, об этом сообщает информагенство АрміяInform.

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В первый день учений украинские и румынские экипажи вместе отработали элементы тактического маневрирования и патрулирования водных путей. Также была задействована морская авиация ВМС Украины.

Цель учений - тренировка корабельных тактических групп и пограничников Украины и Румынии для обеспечения безопасности на реке Дунай. Отмечается, что все тактические элементы будут отрабатываться по стандартам НАТО.

Кроме корабельно-катерных групп, от украинских и румынских ВМС к отработке совместных мероприятий привлекаются также подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

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