Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото

В городах России неизвестные оставляют надписи с призывами прекратить войну в Донбассе и оккупацию Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.

На въезде в город Тосно Ленинградской области написали "Вернем Крым Украине", а на стеле города Псков - "Крым не наш".

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

Сообщается, что фотографии прислали журналистам местные жители.

В конце августа в Санкт-Петербурге прошла акция Give peace a chance, участники которой выразили поддержку Украине и миру в целом. Некоторые участники акции были задержаны.