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02.10.2019, 10:47

Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото

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Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото
Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото
Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фотоКрым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото

Надписи появились в Санкт-Петербурге, Пскове и Тосно

В городах России неизвестные оставляют надписи с призывами прекратить войну в Донбассе и оккупацию Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.

На въезде в город Тосно Ленинградской области написали "Вернем Крым Украине", а на стеле города Псков - "Крым не наш".

В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".

Сообщается, что фотографии прислали журналистам местные жители.

  • В конце августа в Санкт-Петербурге прошла акция Give peace a chance, участники которой выразили поддержку Украине и миру в целом. Некоторые участники акции были задержаны.

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Теги: Крым, Донбасс, тосно, псков, санкт-петербург, агрессия рф, оккупация
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