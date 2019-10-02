Крым не наш. В городах РФ появились надписи против агрессии: фото

В городах России неизвестные оставляют надписи с призывами прекратить войну в Донбассе и оккупацию Крыма. Об этом сообщает Крым.Реалии.
На въезде в город Тосно Ленинградской области написали "Вернем Крым Украине", а на стеле города Псков - "Крым не наш".
В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали "Хватит умирать за Донбасс".
Сообщается, что фотографии прислали журналистам местные жители.
Сообщается, что фотографии прислали журналистам местные жители.
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