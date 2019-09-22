В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото

В Санкт-Петербурге прошла акция Give peace a chance (дай миру шанс – ред.), участники которой выразили поддержку Украине и миру в целом. Передает местное издание Бумага.

Сообщается, что в акции приняли участие около 30 человек. Они прошли по Невскому проспекту с желто-синими шариками и плакатами с пацифистскими лозунгами. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Участники акции требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть аннексированные территории, прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию страны.

После акции были задержаны три человека, которые пытались провести одиночные пикеты в Александровском саду.

Летом в Москве проходили акции за свободные выборы в Мосгордуму. Сотрудники ОМОНА жестко разгоняли протесты. Были задержаны более 1000 активистов.

Вскоре стало известно, что задержаниями в Москве командовал беглый беркутовец Кусюк, которого подозревают в преступлениях против мирных протестующих на Майдане в Киеве.

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