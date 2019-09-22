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22.09.2019, 09:10

В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото

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В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото
В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фотоВ РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото

Колону демонстрантов на протяжении всего маршрута сопровождали полицейские

В Санкт-Петербурге прошла акция Give peace a chance (дай миру шанс – ред.), участники которой выразили поддержку Украине и миру в целом. Передает местное издание Бумага.

Сообщается, что в акции приняли участие около 30 человек. Они прошли по Невскому проспекту с желто-синими шариками и плакатами с пацифистскими лозунгами. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Участники акции требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть аннексированные территории, прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию страны.

После акции были задержаны три человека, которые пытались провести одиночные пикеты в Александровском саду.

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Теги: задержание, акция, пикет, санкт-петербург, ОМОН, протес, невский проспект, give peace a chance
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