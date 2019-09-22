В РФ прошла акция в поддержку Украины: есть задержания - фото

В Санкт-Петербурге прошла акция Give peace a chance (дай миру шанс – ред.), участники которой выразили поддержку Украине и миру в целом. Передает местное издание Бумага.
Сообщается, что в акции приняли участие около 30 человек. Они прошли по Невскому проспекту с желто-синими шариками и плакатами с пацифистскими лозунгами. Шествие сопровождали сотрудники правоохранительных органов.
Участники акции требовали остановить военные действия на территории Украины, вернуть аннексированные территории, прекратить военную поддержку Сирии и остановить милитаризацию страны.
После акции были задержаны три человека, которые пытались провести одиночные пикеты в Александровском саду.
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