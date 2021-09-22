Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия

Сегодня неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В результате инцидента тяжело ранен водитель, а сам топ-чиновник физически не пострадал.

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Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что, по предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибром 7,62 мм. Открыто уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, стреляли из леса по ходу автомобиля.

Также инцидент прокомментировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, Шефир цел, а полиция "моментально среагировала", пересадила его в служебный экипаж и увезла в безопасное место.

Арахамия сообщил, что во время обстрела Шефир ехал на работу, и в лесу была "засада". По словам Арахамии, в 50% случаев Шефир ездит за рулем сам, а в 50% – с водителем.

По мнению главы фракции СН, обстрел может быть неким "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, выдворенных из Украины. Также он не исключил российский след и последствия борьбы с политическим влиянием финансово-промышленных групп. Он также опроверг информацию о том, что у Шефира в последнее время якобы ухудшились отношения с президентом Владимиром Зеленским.