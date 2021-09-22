UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
22.09.2021, 13:25

Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия

Цей матеріал також доступний українською
1 / 15
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествияПод Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия

Сегодня неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В результате инцидента тяжело ранен водитель, а сам топ-чиновник физически не пострадал.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что, по предварительным данным, стреляли из автоматического оружия калибром 7,62 мм. Открыто уголовное дело о покушении на убийство двух или более человек.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, стреляли из леса по ходу автомобиля.

Также инцидент прокомментировал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. По его словам, Шефир цел, а полиция "моментально среагировала", пересадила его в служебный экипаж и увезла в безопасное место.

Арахамия сообщил, что во время обстрела Шефир ехал на работу, и в лесу была "засада". По словам Арахамии, в 50% случаев Шефир ездит за рулем сам, а в 50% – с водителем.

По мнению главы фракции СН, обстрел может быть неким "приветом" от контрабандистов и криминальных авторитетов, выдворенных из Украины. Также он не исключил российский след и последствия борьбы с политическим влиянием финансово-промышленных групп. Он также опроверг информацию о том, что у Шефира в последнее время якобы ухудшились отношения с президентом Владимиром Зеленским.

  • Днем 22 сентября 2021 года в Киевской области на дороге между с. Лесники и с. Ходосиевка был обстрелян автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Было сделано более десятка выстрелов.
  • На Банковой связывают покушение "с агрессивной и даже воинственной кампанией противодействия активной политике главы государства". 
  • Пресс-секретарь президента Сергей Нификоров сообщил, что новость об обстреле автомобиля Шефира застала Зеленского ночью во время рабочего визита в США на Генассамблею ООН. Комментируя инцидент, представитель президента сказал, что курс на детенизацию и деолигархизацию Украины не изменится – "и никакие коварные действия на него не повлияют". 
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: стрельба, покушение, Сергей Шефир, офис президента
Еще по теме
Популярные фото
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
В Днепре взорвался автомобиль: погибли два человека – фото, видео
Из-за пожара в костеле святого Николая уничтожен уникальный орган – фото
Из-за пожара в костеле святого Николая уничтожен уникальный орган – фото
Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Материалы по теме
Профдеятельность или "неприязненные отношения": рассматриваются две версии взрыва в Днепре
Происшествия Профдеятельность или "неприязненные отношения": рассматриваются две версии взрыва в Днепре
Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Мир Извержение вулкана на Канарах. Лава уничтожает дома и подбирается к морю: фото и видео
Популярное
фото/видео
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Под Киевом обстреляли авто Шефира: фоторепортаж с места происшествия
Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото
Учения Rapid Trident. Военные Украины и стран НАТО зачистили город от террористов – фото 09:40
Суперкубок Украины. Сегодня "Шахтер" играет с "Динамо" – где и когда смотреть матч
Суперкубок Украины. Сегодня "Шахтер" играет с "Динамо" – где и когда смотреть матч 07:45
Писатель Глуховский о России: Оккупационный режим фруктов против народа овощей – видео
Писатель Глуховский о России: Оккупационный режим фруктов против народа овощей – видео 21.09.21, 18:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 