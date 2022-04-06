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06.04.2022, 11:19

Путин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии России

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Путин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии России
Путин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии России
Путин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии РоссииПутин отправил на войну курсантов. Что СБУ узнала из секретных карт и списков армии России

Российский диктатор Владимир Путин отправил на войну против Украины московских курсантов. Об этом стало известно из захваченных секретных карт и списков армии РФ, передает пресс-служба СБУ.

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Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что карты и списки изъяли у уничтоженных в Донецкой области российских подразделений. В документах в частности были изложены планы по захвату области.

"Но самое главное открытие – в другом. Как оказалось, Путин отправил на войну курсантов – учеников Московского высшего командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку", – сказал Дехтяренко.

В СБУ отмечают, что оккупантам не помогло выжить и пособие по тактической подготовке и основам противодиверсионной борьбы, в котором их учили противостоять НАТО.

Среди изъятых документов также были талоны на командировку без указания сроков и места, списки сведенного мотострелкового батальона (среди них много срочников и курсантов), российские паспорта, военные билеты и другое.

Эти документы приобщат к уголовным делам как доказательства преступлений рашистов и путина для международных судов, отметили в спецслужбе.

Собственники же документов не успели сдаться в плен или убежать из Украины. "Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть", – сказал Дехтяренко.

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Теги: сбу, курсанты, армия рф, войска россии
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