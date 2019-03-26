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26.03.2019, 16:16

Руководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фото

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Руководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фото
Руководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фото
Руководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фотоРуководителю РИА Новости Украина Вышинскому продлили арест: фото

Суд до 24 мая продлил содержание под стражей Кирилла Вышинского, которого обвиняют в госизмене

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В Подольском райсуде Киева сегодня состоялось подготовительное судебное заседание по делу руководителя незарегистрированной организации РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, передает корреспондент LIGA.net.

Ходатайство о мере пресечения сроком на два месяца подал прокурор Комаровский. По мнению прокуратуры, Вышинский может скрываться в России, на оккупированных территориях или в дипломатических учреждениях РФ.

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Суд удовлетворил просьбу стороны обвинения и продлил Вышинскому арест до 24 мая 2019 года. В то же время, суд отказал в ходатайстве адвокатов вернуть обвинительный акт прокурорам.

Со своей стороны, адвокаты заявили отвод составу суда.

Обвинительный акт подготовлен прокуратурой АР Крым. Вышинского обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 УК (госизмена, распространение материалов с призывами к насильственной смене власти, захват госвласти по предварительному сговору группой лиц, распространение материалов с призывами к изменению госграниц Украины, разжигание национальной вражды и ненависти, приобретание и хранение огнестрельного оружия).

15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой Крыма провела обыски у руководства ассоциированного с Кремлем информагентства РИА Новости Украина. В тот же день был задержан Вышинский. По версии СБУ, РФ использовала издание в информационной войне против Украины. Спецслужбы утверждают, что Вышинский, у которого якобы нашли российское гражданство и медаль Путина "за возвращение Крыма", вместе с другими журналистами сайта ежемесячно получал на поддержку боевиков в Донбассе до 100 тысяч евро.

1 июня 2018 года во время судебного заседания по мере пресечения Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить его правовую защиту.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: суд, госизмена, кирилл вышинский, риа новости украина
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