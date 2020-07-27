Sea Breeze-2020. В Черном море закончились учения: фоторепортаж

В Украине завершились военные учения Sea Breeze-2020, которые проходили с 20 по 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Корабельно-катерний состав Морской охраны ГПСУ за неделю учений прошел почти 4000 морских миль, принял участие в 185 учениях и тренировках, отработал 26 артиллерийских стрельб, провел полтора десятка учебных тренировочных операций, "спасая" 18 человек за бортом.

Также была обеспечена противовоздушная оборона, в 10 случаях - имитация авиаударов по тактических группах в море. Восемь раз имитировалась атака малых скоростных целей, отрабатывалось маневрирование, противодиверсионная оборона корабля.

По завершению учений Sea Breeze все экипажи-участники получили памятные награды.

20 июля в Черном море начались масштабные международные учения Sea Breeze . Помимо Болгарии, в них участвуют военные флоты Украины, США, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

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