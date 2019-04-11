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11.04.2019, 11:32

Стрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фото

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Стрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фото
Стрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фото
Стрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фотоСтрельбы ВСУ: артиллерия под Ровно прикрывала в бою пехоту - фото

Артиллеристы ВСУ отрабатывали удары по условным целям противника, прикрывая проход пехоты

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На Ровенском военном полигоне прошли учения артиллерийских подразделений частей оперативного командования ВСУ Запад. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны. 

Сказано, что расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Акация одного из артдивизионной отдельной механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям.

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"После марша по пересеченной местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район для поражения целей противника. После развертывания артиллеристы с закрытой огневой позиции обеспечили прикрытие продвижения своих пехотных подразделений", - отметили в Минобороны.

Командир артиллерийской самоходной батареи уточнил, что военные нанесли огневые удары из вооружения боевых машин по взводным опорным пунктам, минометным батареям и пехоте условного противника.

Также артиллеристы отработали вопросы выбора и обустройства огневых позиций, ведения артиллерийской разведки и подготовки исходных данных для стрельбы. 

Фото: www.mil.gov.ua

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Теги: ВСУ, учения, минобороны, фото, артиллерия, полигон, ровно, стрельбы
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