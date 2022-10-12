Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ

Украинские военные освободили поселок Червоне Херсонской области. Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая бригада.

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Там говорят, что село освободили именно штурмовики 128 бригады.

Освобождение проходило с боями, отметили в Сухопутных войсках. На опубликованных из села кадрах видно уничтоженную технику армии России.

Червоне находится на севере Херсонской области, где ВСУ на прошлой неделе начали новую фазу наступления в сторону Берислава и Новой Каховки.

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Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.

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