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12.10.2022, 14:26

Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ

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Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ
Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ
Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФУкраинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ

Украинские военные освободили поселок Червоне Херсонской области. Об этом сообщает 128 отдельная горно-штурмовая бригада.

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Там говорят, что село освободили именно штурмовики 128 бригады.

Освобождение проходило с боями, отметили в Сухопутных войсках. На опубликованных из села кадрах видно уничтоженную технику армии России.

Червоне находится на севере Херсонской области, где ВСУ на прошлой неделе начали новую фазу наступления в сторону Берислава и Новой Каховки.

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Украинские военные освободили Червоне Херсонской области: фото уничтоженной техники РФ

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Теги: ВСУ, война, наступление, Херсонская область, 128 бригада, червоне, берислав
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