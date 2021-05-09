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09.05.2021, 22:41

В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото

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В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото
В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото
В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фотоВ Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото

В Холодном Яру, в Черкасской области, бойцы Сил специальных операций ВСУ приняли участие в церемонии освящения оружия. Об этом в Facebook написал бывший первый заместитель командующего ССО генерал Сергей Кривонос.

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"В эти майские дни 2021 года в Холодном Яру прошла замечательная церемония: военнослужащие ССО ВСУ освятили оружие против врага, наследуя старинные традиции казаков и гайдамаков разных времен. Холодный Яр – место знаковое для истории Украины. Именно здесь была пуповина сопротивления любым оккупантам нашей земли", – написал Кривонос.

В чем суть церемонии, он не объяснил.

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Теги: спецназ, сергей кривонос, ССО ВСУ
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