В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото

В Холодном Яру, в Черкасской области, бойцы Сил специальных операций ВСУ приняли участие в церемонии освящения оружия. Об этом в Facebook написал бывший первый заместитель командующего ССО генерал Сергей Кривонос.
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"В эти майские дни 2021 года в Холодном Яру прошла замечательная церемония: военнослужащие ССО ВСУ освятили оружие против врага, наследуя старинные традиции казаков и гайдамаков разных времен. Холодный Яр – место знаковое для истории Украины. Именно здесь была пуповина сопротивления любым оккупантам нашей земли", – написал Кривонос.
В чем суть церемонии, он не объяснил.
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