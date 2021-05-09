В Холодном Яру освятили оружие бойцов Сил специальных операций ВСУ: фото

В Холодном Яру, в Черкасской области, бойцы Сил специальных операций ВСУ приняли участие в церемонии освящения оружия. Об этом в Facebook написал бывший первый заместитель командующего ССО генерал Сергей Кривонос.

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"В эти майские дни 2021 года в Холодном Яру прошла замечательная церемония: военнослужащие ССО ВСУ освятили оружие против врага, наследуя старинные традиции казаков и гайдамаков разных времен. Холодный Яр – место знаковое для истории Украины. Именно здесь была пуповина сопротивления любым оккупантам нашей земли", – написал Кривонос.

В чем суть церемонии, он не объяснил.

В феврале 2021 года командовании ССО сообщало, что второе подразделение армейского спецназа ВСУ готовится к вступлению в Силы реагирования НАТО.

В апреле впервые в истории Сил специальных операций ВСУ кандидат к прохождению квалификационного курса (Q-курса) из числа женщин-военных прошла этап оценки и отбора.

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