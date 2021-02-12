Второе подразделение ССО готовится сдать экзамен на вступление в Силы реагирования НАТО

Второе подразделение армейского спецназа ВСУ готовится к вступлению в Силы реагирования НАТО. Об сообщило командование Сил спецопераций Украины.

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Чтобы это стало реальностью, бойцам нужно пройти оценивание Альянса первого уровня (NEL-1). По правилам НАТО, кандидатов оценивают на международных учениях.

Именно поэтому, пишет командование ССО, летом в Украине состоятся учения Silver Saber-21 с участием польских и, возможно, американских партнеров. Это первый из двух этапов оценки представителями Альянса.

СПРАВКА. Силы реагирования НАТО находятся в постоянной боеготовности и привлекаются в течение пяти дней к операциям по реагированию на кризисные ситуации по всему миру. Во время военных конфликтов СР НАТО должны сдерживать враждебные силы до прибытия основной группировки в течение 30 дней.

Сейчас в Украине находится делегация командования армейского спецназа Польши: их представители – инструкторы украинского подразделения.

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Если украинцы удачно сдадут экзамены, в 2022 году еще одна часть ССО встанет на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО, как это было в 2020-м с первым подразделением из ВСУ.

Украина стала первой страной, чье подразделение ССО вошло в силы Альянса без членства в НАТО.

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Евгений Пилипенко

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