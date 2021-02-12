Второе подразделение ССО готовится сдать экзамен на вступление в Силы реагирования НАТО
Второе подразделение армейского спецназа ВСУ готовится к вступлению в Силы реагирования НАТО. Об сообщило командование Сил спецопераций Украины.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Чтобы это стало реальностью, бойцам нужно пройти оценивание Альянса первого уровня (NEL-1). По правилам НАТО, кандидатов оценивают на международных учениях.
Именно поэтому, пишет командование ССО, летом в Украине состоятся учения Silver Saber-21 с участием польских и, возможно, американских партнеров. Это первый из двух этапов оценки представителями Альянса.
Сейчас в Украине находится делегация командования армейского спецназа Польши: их представители – инструкторы украинского подразделения.
Читайте также: "Из 50 кандидатов в ССО проходит десятая часть". Об элите украинской армии – за минуту
Если украинцы удачно сдадут экзамены, в 2022 году еще одна часть ССО встанет на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО, как это было в 2020-м с первым подразделением из ВСУ.
Украина стала первой страной, чье подразделение ССО вошло в силы Альянса без членства в НАТО.
- СБУ в январе 2021 года заявила, что в Кропивницком задержан коммунист-агент ФСБ "Истина": шпионил за бойцами ССО.
- Также СБУ позднее сообщила, что контрразведка раскрыла сеть агентов ФСБ из бывших спецназовцев Украины.
- Осенью 2020-го коммандос из ССО США провели спецоперацию по освобождению заложника в Африке.
Смотрите также: Лучшие снайперы Украины соревнуются и метко поражают цели – атмосферное видео
Комментарии