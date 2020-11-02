Коммандос из ССО США провели спецоперацию по освобождению заложника в Африке – подробности

По наводке разведки в ночь на 31 октября всех злоумышленников в Нигерии уничтожили, одного взяли в плен. Освобожденный американец уже в посольстве США

Бойцы американского спецназа "Команда шесть" (SEAL Team Six) пробрались в Нигерии в стан боевиков, которые 96 часами ранее похитили в соседнем Нигере фермера Филипа Уолтона, ликвидировали почти всех злоумышленников и спасли гражданина США. Такую историю сообщает военный блог The War Zone.

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Там уточнили, что Уолтон с женой и маленькой дочерью обустраивал фермерское хозяйство по выращиванию фруктов и разведению животных в поселке Массалата в Нигере, недалеко от границы с Нигерией. 26 октября его взяли в заложники и позднее потребовали выкуп у отца.

Чиновники рассказали каналу ABC News, что, по их мнению, похитители были из вооруженной группы из Нигерии, и что это вряд ли террористы. Но заложников часто продают террористическим группировкам, уточнили они.

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Для осуществления дерзкой операции в 2500 км от эпицентра событий с испанской базы Рота (один из пунктов базирования 6-го оперативного флота ВМС США) подняли четыре десантных самолета МС-130, столько же десантных конвертопланов CV-22, тяжелый штурмовой самолет АС-130J, патрульный самолет Р-8А и шесть воздушных танкеров КС-135R. Эти данные были обнародованы авиалюбителями, отслеживающими GPS-трекеры.

СПРАВКА. У Нигера и Нигерия – общая протяженная граница, причем более трех четвертей Нигера (на север от Нигерии) занимает пустыня Сахара. Регион сухих лугов и саванн Сахель, простирающийся через Африку к югу от пустыни, давно стал рассадником исламистов. Это похищение произошло через два месяца после того, как боевики ИГ убили шестерых французов и их гида по Нигеру в нацпарке к востоку от столицы страны.

Первым информацию об операции лаконично сообщил 31 октября спикер Пентагона Джонатан Хоффман, поблагодарив за поддержку международных партнеров. По словам представителя ведомства, утром в этот день отряд бойцов сил спецопераций США на севере Нигерии перебил боевиков и, не понеся потерь, доставил освобожденного американца в посольство.

"США будут и впредь защищать наш народ и наши интересы в любой точке мира", – подытожил спикер Пентагона.

Американский президент Дональд Трамп, который на этой неделе попытается переизбраться на следующий срок, написал в Twitter, что за его каденцию освобождены 55 заложников из граждан США в 24 странах.

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Евгений Пилипенко

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