В Украину прибыли более 130 десантников США: фоторепортаж

В Украину прибыли более 130 военнослужащих десантно-штурмовой дивизии армии США в рамках ротации миссии по подготовке украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

В международном центре миротворчества и безопасности прошла церемония передачи полномочий между двумя подразделениями американской составляющей миссии JMTG-U.

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На замену военнослужащим 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси, которые находились во Львовской области с лета 2018 года, в Украину прибыли более 130 военных 2-й бригадной тактической группы Страйк 101-й воздушно-десантной дивизии армии США.

Срок ротации на территории Украины для американских военных будет составлять девять месяцев.

"Американские гвардейцы из штата Теннесси хорошо справились с заданиями по подготовке украинских подразделений в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) и получили награды минобороны Украины, которые им вручил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук", - уточнили в пресс-службе.

11 февраля 2019 года в Одессе проходила конференция по украинско-американским учениям Sea Breeze 2019.