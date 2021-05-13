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13.05.2021, 19:13

Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото

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Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото
Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото
Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фотоШтаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото

Сегодня, 13 мая, в районе операции объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных дипломатов посольства США в Украине. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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Как отмечается, представители США посетили подразделения ВСУ, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, "оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины".

В состав делегации вошли новоназначенный атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

  • 7 мая Донбасс посетили главы МИД стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

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Теги: Донбасс, военный атташе
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