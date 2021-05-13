Штаб ООС: Военные атташе США посетили Донбасс, убедились в присутствии там войск РФ – фото

Сегодня, 13 мая, в районе операции объединенных сил завершился трехдневный рабочий визит американской делегации с участием военных дипломатов посольства США в Украине. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, представители США посетили подразделения ВСУ, которые непосредственно выполняют задачи на линии соприкосновения с противником, "оценили ситуацию на фронте и убедились в присутствии российских войск на востоке Украины".

В состав делегации вошли новоназначенный атташе Сухопутных войск полковник Брэндон Пресли, атташе Сухопутных войск полковник Пол Шмидт и помощник атташе Сухопутных войск капитан Джеймс Типпетс.

7 мая Донбасс посетили главы МИД стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

Читайте также: Зеленский с послами G7 и Евросоюза съездил в Луганскую область: фото, видео