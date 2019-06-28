"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото

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Партия Святослава Вакарчука Голос провела акцию на площади Конституции, у здания парламента под названием "Возьмем Раду в свои руки". Как поясняет пресс-служба политической силы, цель мероприятия – "напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде".

"К сожалению, сейчас Верховная Рада – не то место, которому доверяют украинцы. Наоборот, более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить", - заявил в видеообращении Вакарчук.

25 июня Вакарчук рассказал, сколько будет стоить парламентская предвыборная кампания его политсилы.

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