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28.06.2019, 16:25

"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото

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"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото
"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото
"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото"Возьмем Раду в свои руки". Голос провел акцию у парламента: фото

Партия Вакарчука провела символическую акцию у здания Верховной Рады

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Партия Святослава Вакарчука Голос провела акцию на площади Конституции, у здания парламента под названием "Возьмем Раду в свои руки". Как поясняет пресс-служба политической силы, цель мероприятия – "напомнить стране, что настоящие изменения происходят в Верховной Раде".

"К сожалению, сейчас Верховная Рада – не то место, которому доверяют украинцы. Наоборот, более 90% не доверяют Верховной Раде. Пришло время это изменить", - заявил в видеообращении Вакарчук.

25 июня Вакарчук рассказал, сколько будет стоить парламентская предвыборная кампания его политсилы.

Читайте также: Голос отмежевался от кандидата в нардепы по мажоритарке

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Теги: верховная рада, выборы, голос, Святослав Вакарчук
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