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10.06.2019, 09:00

Оппозиционный блок проведет Форум объединенных оппозиционных сил

Оппозиционный блок проведет Форум объединенных оппозиционных сил - Фото

10 июня «Оппозиционный блок» проведет Форум объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам».

На Форуме будет обнародован список лидеров, которые поведут «Оппозиционный блок» на парламентские выборы 21 июля 2019 года после объединения с «Партией мира и развития», партией «Наши», партией «Відродження» и партией «Доверяй делам». Также «Оппозиционный блок» объявит основные пункты предвыборной программы партии.

Форум состоится в помещении Международного выставочного центра по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15 (1-й павильон).

Начало в 13.00.

Приглашаем СМИ на 12.30. Предварительная аккредитация обязательна.

Во время Форума будет предусмотрена прямая трансляция и сигнал спутника для телеканалов. Параметры сигнала будут опубликованы завтра в 12.00 на сайте и Facebook-странице «Оппозиционного блока».

Аккредитация СМИ по телефону: (067) 355-17-26, Екатерина

Пресс-релиз - тип новостей, который может публиковаться на правах рекламы

 

 

 

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Теги: Оппозиционный блок
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