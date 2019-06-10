Оппозиционный блок проведет Форум объединенных оппозиционных сил

На Форуме будет обнародован список лидеров, которые поведут «Оппозиционный блок» на парламентские выборы 21 июля 2019 года после объединения с «Партией мира и развития», партией «Наши», партией «Відродження» и партией «Доверяй делам». Также «Оппозиционный блок» объявит основные пункты предвыборной программы партии.

Форум состоится в помещении Международного выставочного центра по адресу: г. Киев, Броварской проспект, 15 (1-й павильон).

Начало в 13.00.

Приглашаем СМИ на 12.30. Предварительная аккредитация обязательна.

Во время Форума будет предусмотрена прямая трансляция и сигнал спутника для телеканалов. Параметры сигнала будут опубликованы завтра в 12.00 на сайте и Facebook-странице «Оппозиционного блока».

Аккредитация СМИ по телефону: (067) 355-17-26, Екатерина