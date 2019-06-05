Парламентские выборы 2019. Юрий Щуклин подал свои документы в ЦИК

Известный в Запорожской области бизнесмен, логист, член логистического комитета EBA, активный общественный деятель заявил о своей регистрации в ЦИК, как кандидата в народные депутаты Украины по 78 избирательному округу.

«Несмотря на то, что я не занимал должностей во властных государственных структурах, готов брать ответственность за развитие нашего государства и будущее наших детей. Готов защищать и отстаивать интересы обычных людей, имею достаточно опыта для решения тех проблем, которые сегодня существуют в государстве. Готов сделать все от меня зависящее для развития родного Бердянска и района », - заявил кандидат.

Из представленной кандидатом предвыборной программы, можно выделить четыре основных направления развития округа Бердянска, которые он планирует реализовать, а именно:

- развитие морского порта;

- модернизация и развитие инфраструктуры. Комфортная логистика;

- создание современного курортного города. Привлечение инвестиций;

- социально-экономическая защита населения.

Юрий Щуклин считает, что именно геноцидная тарифная политика власти привела к обнищанию населения и стремительного роста долгов за жилищно-коммунальные услуги. Кандидат неоднократно помогал людям отстаивать свои права. В своей предвыборной программе Юрий Щуклин отметил, что будет решительно бороться за:

- недопущение искусственного роста тарифов;

- законодательное закрепление бесплатного установления газовых счетчиков для бытовых потребителей;

- доведение до логического завершения начатые расследования о хищении природного газа;

- исключение уплаты потребителями средств за транспортировку газа;

- создание независимых мобильных экспертных лабораторий для проверки работы бытовых газовых счетчиков, установленных Запорожгаз потребителям, и достоверности их показаний;

- налаживание системы водоснабжения в городах и районе, уменьшение тарифа на воду;

- конкурентные и прозрачные условия предоставления коммунальных услуг;

- программное выделение средств на ремонт медицинских и социальных учреждений;

- финансирование общественных и молодежных инициатив;

- пересмотр пенсионной реформы.

Именно большой предпринимательский опыт кандидата подтолкнул его идти в Парламент. Говорит, на собственном опыте почувствовал своеволие коррупционных чиновников, которое царит во всех сферах жизнедеятельности.

«Сейчас наша страна нуждается в тотальной смены власти на всех уровнях, особенно это касается власти на местах. Я докажу, что бюджет округа принадлежит только местным жителям, обеспечивает надлежащий контроль общественности за его выполнением и мы найдем современные механизмы его наполнения. Я это умею делать. Я это делал на своих предприятиях », - отметил Юрий Щуклин.

Всех жителей г. Бердянск Юрий Щуклин призывает обращаться по всем вопросам через форму на его официальном сайте: shchuklin.com. В частности, по вопросам фальсификаций тарифов на газ, проблемы с водой, коррупции, и чего-либо другого.

Кандидат отметил, что одной из главнейших задач которые он ставит перед собой - является преодоление коррупционной системы в округе и призвал объединяться и действовать уже сегодня.