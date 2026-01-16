Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в незаконном сбыте оружия одному из военных командиров.

Речь идет о командире отделения взвода одной из воинских частей, расположенной в Донецкой области.

Читайте также Новый механизм Defence City: увеличит ли он производство оружия в Украине уже в 2026 году

Правоохранители заявили, что военный "решил заработать", продавая оружие и боеприпасы: в ноябре 2025-го нашел через мессенджер "клиента" и обменял незаконно купленный переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) на беспилотник, чтобы после этого его перепродать.

По данным ГБР, уже в январе 2026-го фигурант пытался сбыть два пулемета за 175 000 грн, однако его задержали при попытке осуществить это.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Правоохранители указывают, что изъяли незаконно реализованное оружие во время следственных действий: сейчас ведется работа для передачи ПЗРК и пулеметов в Вооруженные Силы Украины.

Также ведомство добавляет, что по месту жительства подозреваемого нашли и изъяли 549 беспилотников, 277 аккумуляторов к ним и другое спецоборудование, более 80 кг взрывчатки, почти 2500 электродетонаторов, а также мобильный телефон, ноутбук и $74 000.

Сейчас правоохранители устанавливают происхождение изъятых БпЛА, оружия и боеприпасов, в частности относительно того, могло ли оно быть похищено из воинской части или списано как якобы утраченное во время боевых действий.

Фигуранту сообщили о подозрении по статье о ношении, покупке, сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения.

Максимальное наказание – семь лет тюрьмы.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР