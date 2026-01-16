Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у незаконному збуті зброї одному з військових командирів.

Йдеться про командира відділення взводу однієї з військових частин, що розміщена у Донецькій області.

Правоохоронці заявили, що військовий "вирішив заробити", продаючи зброю та боєприпаси: у листопаді 2025-го знайшов через месенджер "клієнта" та обміняв незаконно куплений переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) на безпілотник, щоб після цього його перепродати.

За даними ДБР, уже у січні 2026-го фігурант намагався збути два кулемети за 175 000 грн, проте його затримали під час спроби здійснити це.

Фото: ДБР

Правоохоронці вказують, що вилучили незаконно реалізоване озброєння під час слідчих дій: зараз ведеться робота для передання ПЗРК та кулеметів до Збройних Сил України.

Також відомство додає, що за місцем проживання підозрюваного знайшли та вилучили 549 безпілотників, 277 акумуляторів до них та інше спецобладнання, більш ніж 80 кг вибухівки, майже 2500 електродетонаторів, а також мобільний телефон, ноутбук і $74 000.

Зараз правоохоронці встановлюють походження вилучених БпЛА, зброї та боєприпасів, зокрема стосовно того, чи могло воно бути викрадено з військової частини або списане як нібито втрачене під час бойових дій.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про носіння, купівлю, збут вогнепальної зброї та боєприпасів без відповідного дозволу.

Максимальне покарання – сім років тюрми.

Фото: ДБР

