В конце 2025 года украинским защитникам сдался уроженец африканской страны Уганда. Он рассказал, что россияне заманили его обещанием работы и вместе с другими соотечественниками заставили подписать контракты, угрожая оружием. Запись разговора с пленным опубликовала 63 отдельная механизированная бригада, входящая в Третий армейский корпус.

"С началом осени пилотам и пехоте 63 бригады удавалось обезвреживать темнокожих наемников РФ, которые с оружием в руках двигались в направлении наших позиций. Никаких документов у них с собой не было, поэтому идентифицировать "пришельцев" не удавалось", – рассказали военные.

Однако, добавили защитники, прямо перед Новым годом на один из блокпостов вблизи Лимана Донецкой области "прибежал едва живой, обмерзший, африканец", который был без оружия и кричал о помощи.

"Оказалось, что Ричард из Уганды. Спасаясь от нищеты, он "купился" на российские обещания, взял в банке колоссальный кредит на авиабилеты в Россию, но там, вместо работы в супермаркете, оказался перед выбором: подписать контракт или умереть от выстрела в голову", – добавили в сообщении.

На видео пленный рассказал, что его и еще троих угандийцев отвезли в Балашиху: "Мы заехали и нам сказали, извините, ребята, но теперь вы в российской армии. Мы сказали "нет-нет", мы не для того приехали, но они ответили, что ворота заблокированы и выхода нет".

Ричард отметил: чтобы заставить подписать документы, россияне подвели к угандийцам солдата с автоматом, который приставлял оружие к голове.