Bloomberg: Россия вербует граждан ЮАР через онлайн-игры. Один наемник уже погиб
Россия вербует граждан Южной Африки через приложение Discord в онлайн-играх – уже несколько человек отправились на войну РФ против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с процедурой их вербовки.
По его словам, двое южноафриканцев в возрасте около 20 лет общались через приложение Discord в игре на военную тематику Arma 3 с пользователем под ником @Dash. В ходе беседы они обсуждали возможность поступить на службу в российскую армию. Об этом собеседник узнал из переписки по электронной почте, которую пытался получить, чтобы узнать об их местонахождении.
По словам собеседника, двое южноафриканцев присоединились к армии РФ в 2024 году. Перед отправкой в Россию геймеры встретились в Кейптауне, а после посетили российское консульство, согласно электронным письмам и информации от собеседника.
29 июля они отправились в РФ через Объединенные Арабские Эмираты, где якобы встретились с @Dash. В начале сентября подписали годичные военные контракты.
После нескольких недель базовой подготовки одного из граждан ЮАР направили на передовую в Украину помощником стрелка у гранатомета, что указано в копии его контракта. Последний раз он выходил на связь со своей семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил о его гибели в бою.
По словам собеседника, медсправка, полученная семьей гражданина ЮАР 10 января 2025 года, гласит, что он якобы погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в Верхнекаменском районе Луганской области Украины.
Местонахождение другого солдата неизвестно.
Гражданам ЮАР также обещали, что они смогут получить гражданство России и продолжить получать образование после подписания контракта.
Приложение Discord заблокировано в России с октября 2024 года.
- В ноябре 2025 года Кения заявила, что более 200 ее граждан воюют на стороне России в войне против Украины.
- 1 декабря в ЮАР задержали пять человек по подозрению в вербовке людей для войны России против Украины. МИД призвал страны Африки остановить подобные программы РФ. Власти Южной Африки ведут переговоры о возвращении 17 завербованных мужчин.
- 15 декабря Ботсвана заявила о вербовке своих граждан в армию РФ. Украина отреагировала и призвала иностранное правительство к бдительности.
- 18 декабря 2025 года стало известно, что Россия завербовала более 200 граждан Индии на войну против Украины. Десятки из них уже погибли.
Комментарии (0)