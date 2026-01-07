Bloomberg: Россия вербует граждан ЮАР через онлайн-игры. Один наемник уже погиб

В приложении Discord с южноафриканцами общаются и предлагают службу по контракту в армии РФ, гражданство и возможность учиться

Геймер (Иллюстративное фото: freepik)

Россия вербует граждан Южной Африки через приложение Discord в онлайн-играх – уже несколько человек отправились на войну РФ против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника, знакомого с процедурой их вербовки.

По его словам, двое южноафриканцев в возрасте около 20 лет общались через приложение Discord в игре на военную тематику Arma 3 с пользователем под ником @Dash. В ходе беседы они обсуждали возможность поступить на службу в российскую армию. Об этом собеседник узнал из переписки по электронной почте, которую пытался получить, чтобы узнать об их местонахождении.

По словам собеседника, двое южноафриканцев присоединились к армии РФ в 2024 году. Перед отправкой в Россию геймеры встретились в Кейптауне, а после посетили российское консульство, согласно электронным письмам и информации от собеседника.

29 июля они отправились в РФ через Объединенные Арабские Эмираты, где якобы встретились с @Dash. В начале сентября подписали годичные военные контракты.

После нескольких недель базовой подготовки одного из граждан ЮАР направили на передовую в Украину помощником стрелка у гранатомета, что указано в копии его контракта. Последний раз он выходил на связь со своей семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил о его гибели в бою.

По словам собеседника, медсправка, полученная семьей гражданина ЮАР 10 января 2025 года, гласит, что он якобы погиб при исполнении служебных обязанностей 23 октября 2024 года в Верхнекаменском районе Луганской области Украины.

Местонахождение другого солдата неизвестно.

Гражданам ЮАР также обещали, что они смогут получить гражданство России и продолжить получать образование после подписания контракта.

Приложение Discord заблокировано в России с октября 2024 года.