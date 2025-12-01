В ЮАР задержаны пять человек по подозрению в вербовке людей для войны России против Украины

Граждан ЮАР подозревают в том, что они могли отправить 17 человек воевать на стороне России в войне против Украины

Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

В Южной Африке задержали пятерых граждан в рамках расследования фактов вербовки 17 граждан страны для участия на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает The Guardian.

Задержания происходили несколько дней в международном аэропорту OR Tambo. Среди арестованных ведущая национального радио страны, 39-летняя Нонкулулеко Мантула и еще четыре человека – Тулани Мазибуко, Ксолани Нтули, Сифамандла Тшабалала и Сфисо Мабена. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 8 декабря.

В начале ноября правительство ЮАР получило "сигнал бедствия" от 17 граждан, которые присоединились к наемникам в российско-украинской войне. Предварительно мужчин заманили на войну под предлогом выгодных трудовых контрактов. Все они в возрасте от 20 до 39 лет.

28 ноября дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила 17 мужчин воевать за Россию на войне против Украины. Женщина никак не комментировала обвинения.