В ЮАР задержаны пять человек по подозрению в вербовке людей для войны России против Украины
В Южной Африке задержали пятерых граждан в рамках расследования фактов вербовки 17 граждан страны для участия на стороне России в войне против Украины. Об этом сообщает The Guardian.
Задержания происходили несколько дней в международном аэропорту OR Tambo. Среди арестованных ведущая национального радио страны, 39-летняя Нонкулулеко Мантула и еще четыре человека – Тулани Мазибуко, Ксолани Нтули, Сифамандла Тшабалала и Сфисо Мабена. Судебное заседание об избрании меры пресечения назначено на 8 декабря.
В начале ноября правительство ЮАР получило "сигнал бедствия" от 17 граждан, которые присоединились к наемникам в российско-украинской войне. Предварительно мужчин заманили на войну под предлогом выгодных трудовых контрактов. Все они в возрасте от 20 до 39 лет.
28 ноября дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила 17 мужчин воевать за Россию на войне против Украины. Женщина никак не комментировала обвинения.
- 22 августа стало известно, что правительство ЮАР проводит расследование в отношении российских компаний, которые в рамках инициатив сотрудничества БРИКС нанимают на работу жительниц страны.
- 10 октября стало известно, что власти республика расследуют, как изготовленное в стране электронное оборудование оказалось в российских дронах, которые страна-агрессор использует для атак на Украину.
