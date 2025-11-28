Дочь экс-президента ЮАР сложила мандат после обвинений в вербовке земляков на войну

Отставка дочери Джейкоба Зумы со всех государственных должностей не является признанием вины, заверили в партии

Дудузиле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы, подала в отставку из парламента из-за обвинений в том, что она заманила 17 мужчин воевать за Россию в войне против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление партии.

Зума-Самбудла была депутатом парламента от оппозиционной партии "Умконто ве сизве" ("Копье нации"), которую возглавляет ее отец. Представители политической силы заявили, что она ушла в отставку добровольно и ее увольнение из Национальной ассамблеи и всех других государственных должностей вступает в силу немедленно.

В партии заявили о непричастности к вербовке мужчин на войну. В то же время там добавили, что отставка не является признанием вины, а также пообещали поддержать семьи мужчин.

"Национальные чиновники приняли решение товарища Дудузилы Зумы-Самбудлы уйти в отставку и поддержали ее усилия, направленные на то, чтобы эти молодые южноафриканцы были безопасно возвращены в свои семьи", – отметили в политической силе.

Женщина присутствовала на брифинге, но не ответила на обвинения.

Ранее правительство ЮАР сообщило, что 17 ее граждан застряли на Донбассе после того, как их обманом заставили воевать за Россию под предлогом выгодных трудовых контрактов. Власти заверили, что работают над тем, чтобы вернуть их домой, и расследуют, как они туда попали.

В воскресенье полиция заявила, что начнет расследование дела в отношении Зумы-Самбудлы после того, как ее сводная сестра официально обратилась с заявлением на нее и двух других лиц, обвинив их в причастности.

Зума занимал должность президента ЮАР с мая 2009 года по февраль 2018-го.

22 августа 2025 года стало известно, что правительство ЮАР проводит расследование в отношении российских компаний, которые в рамках инициатив сотрудничества БРИКС нанимают на работу жительниц страны.

10 октября сообщалось, что ЮАР расследует, как изготовленное в стране электронное оборудование оказалось в российских дронах, которые страна-агрессор использует для атак.