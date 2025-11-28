Дочка експрезидента ПАР склала мандат після звинувачень у вербуванні земляків на війну

Відставка доньки Джейкоба Зуми з усіх державних посад не є визнанням провини, запевнили у партії

Дудузіле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

Дудузіле Зума-Самбудла, дочка колишнього президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми, подала у відставку з парламенту через звинувачення у тому, що вона заманила 17 чоловіків воювати за Росію у війні проти України. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву партії.

Зума-Самбудла була депутаткою парламенту від опозиційної партії "Умконто ве сізве" ("Спис нації"), яку очолює її батько. Представники політичної сили заявили, що вона пішла у відставку добровільно і що її звільнення з Національної асамблеї та всіх інших державних посад набуває чинності негайно.

У партії заявили про непричетність до вербування чоловіків на війну. Водночас там додали, що відставка не є визнанням провини, а також пообіцяли підтримати родини чоловіків.

"Національні чиновники ухвалили рішення товаришки Дудузіли Зуми-Самбудли піти у відставку та підтримали її зусилля, спрямовані на те, щоб ці молоді південноафриканці були безпечно повернуті до своїх сімей", – зазначили в політичній силі.

Жінка була присутня на брифінгу, але не відповіла на звинувачення.

Раніше уряд ПАР повідомив, що 17 її громадян застрягли на Донбасі після того, як їх обманом змусили воювати за Росію під приводом вигідних трудових контрактів. Влада запевнила, що працює над тим, щоб повернути їх додому, і розслідує, як вони туди потрапили.

У неділю поліція заявила, що розпочне розслідування справи щодо Зуми-Самбудли після того, як її зведена сестра офіційно звернулася із заявою на неї та двох інших осіб, звинувативши їх у причетності.

Зума обіймав посаду президента ПАР з травня 2009 року до лютого 2018-го.

22 серпня 2025 року стало відомо, що уряд ПАР проводить розслідування щодо російських компаній, які в межах ініціатив співпраці БРІКС наймають на роботу мешканок країни.

10 жовтня повідомлялося, що ПАР розслідує, як виготовлене в країні електронне обладнання опинилося в російських дронах, які країна-агресор використовує для атак.