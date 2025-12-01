У ПАР затримано п'ятьох осіб за підозрою у вербуванні людей для війни Росії проти України
У Південній Африці затримали п'ятьох громадян у межах розслідування фактів вербування 17 громадян країни для участі на боці Росії у війні проти України. Про це повідомляє The Guardian.
Затримання відбувалися декілька днів у міжнародному аеропорту OR Tambo. Серед заарештованих ведуча національного радіо країни, 39-річна Нонкулулеко Мантула та ще четверо осіб – Тулані Мазібуко, Ксолані Нтулі, Сіфамандла Тшабалала і Сфісо Мабена. Судове засідання про обрання запобіжного заходу призначене на 8 грудня.
На початку листопада уряд ПАР отримав "сигнал лиха" від 17 громадян, які приєдналися до найманців у російсько-українській війни. Попередньо чоловіків заманили на війну під приводом вигідних трудових контрактів. Усі вони віком від 20 до 39 років.
28 листопада дочка колишнього президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми Дудузіле Зума-Самбудла подала у відставку з парламенту через звинувачення у тому, що вона заманила 17 чоловіків воювати за Росію у війні проти України. Жінка ніяк не коментувала звинувачення.
- 22 серпня стало відомо, що уряд ПАР проводить розслідування щодо російських компаній, які в межах ініціатив співпраці БРІКС наймають на роботу мешканок країни.
- 10 жовтня стало відомо, що влада республіка розслідує, як виготовлене в країні електронне обладнання опинилося в російських дронах, які країна-агресорка використовує для атак на Україну.
