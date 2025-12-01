У ПАР затримано п'ятьох осіб за підозрою у вербуванні людей для війни Росії проти України

Громадян ПАР підозрюють у тому, що вони могли відправити 17 осіб воювати на боці Росії у війні проти України

Дудузіле Зума-Самбудла (Фото: Stringer/EPA)

У Південній Африці затримали п'ятьох громадян у межах розслідування фактів вербування 17 громадян країни для участі на боці Росії у війні проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Затримання відбувалися декілька днів у міжнародному аеропорту OR Tambo. Серед заарештованих ведуча національного радіо країни, 39-річна Нонкулулеко Мантула та ще четверо осіб – Тулані Мазібуко, Ксолані Нтулі, Сіфамандла Тшабалала і Сфісо Мабена. Судове засідання про обрання запобіжного заходу призначене на 8 грудня.

На початку листопада уряд ПАР отримав "сигнал лиха" від 17 громадян, які приєдналися до найманців у російсько-українській війни. Попередньо чоловіків заманили на війну під приводом вигідних трудових контрактів. Усі вони віком від 20 до 39 років.

28 листопада дочка колишнього президента Південно-Африканської Республіки Джейкоба Зуми Дудузіле Зума-Самбудла подала у відставку з парламенту через звинувачення у тому, що вона заманила 17 чоловіків воювати за Росію у війні проти України. Жінка ніяк не коментувала звинувачення.