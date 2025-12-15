Ботсвана заявила о вербовке своих граждан в армию РФ: Украина призвала к бдительности

Двое мужчин были обманом завербованы в армию РФ – обещали военную подготовку, а попали на фронт, заявили в МИД

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Южноафриканская страна Ботсвана заявила о вербовке путем обмана двух своих граждан в армию России. Министерство иностранных дел отреагировало и призвало иностранное правительство сохранять бдительность.

В заявлении МИД Ботсваны сказано, что страна получила сообщение о двух мужчинах в возрасте 19 и 20 лет, которые якобы стали жертвами "обманного процесса вербовки". Им обещали участие в краткосрочной программе военной подготовки в России, а по факту они оказались на передовой в составе армии оккупантов.

Сейчас МИД страны пытается установить правдивость информации, чтобы определить место пребывания своих граждан и, при необходимости, способствовать их репатриации.

Украинская сторона приняла во внимание это заявление и отметила, что ценит отношения с Ботсваной и готова поддерживать тесное взаимодействие с компетентными органами по предотвращению вербовки.

В МИД отметили, что Россия с начала полномасштабной войны вербует иностранцев, в частности из стран Африки, вводя их в заблуждение предложениями об "обучении, трудоустройстве" или других якобы краткосрочных возможностей.

"Молодежь Ботсваны не должна быть втянута в вооруженную агрессию методами дезинформации, принуждения или финансовых стимулов, организованных иностранными государственными структурами... Призываем все правительства государств Африки сохранять бдительность в связи с системными кампаниями незаконной вербовки", – отметили в МИД.