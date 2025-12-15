Ботсвана заявила про вербування своїх громадян до армії РФ: Україна закликала до пильності
Південноафриканська країна Ботсвана заявила про вербування шляхом обману двох своїх громадян до армії Росії. Міністерство закордонних справ відреагувало та закликало іноземний уряд зберігати пильність.
У заяві МЗС Ботсвани сказано, що країна отримала повідомлення щодо двох чоловіків віком 19 та 20 років, які нібито стали жертвами "обманного процесу вербування". Їм обіцяли участь у короткостроковій програмі військового вишколу в Росії, а за фактом вони опинилися на передовій у складі армії окупантів.
Наразі МЗС країни намагається встановити правдивість інформації, щоб з'ясувати місце перебування своїх громадян та, за потреби, сприяти їхній репатріації.
Українська сторона взяла до уваги цю заяву і зазначила, що цінує відносини з Ботсваною і готова підтримувати тісну взаємодію з компетентними органами щодо запобігання вербуванню.
У МЗС зазначили, що Росія від початку повномасштабної війни вербує іноземців, зокрема з країн Африки, вводячи їх в оману пропозиціями щодо "навчання, працевлаштування" або інших нібито короткострокових можливостей.
"Молодь Ботсвани не має бути втягнена в збройну агресію методами дезінформації, примусу або фінансових стимулів, організованих іноземними державними структурами... Закликаємо всі уряди держав Африки зберігати пильність у зв’язку з системними кампаніями незаконного вербування", – наголосили в МЗС.
- У жовтні Куба відкинула участь своїх солдатів у війні Росії проти України.
- За даними проєкту "Хочу жить", в Україні загинули 314 білорусів та 270 казахстанців, які воювали на боці РФ.
- У листопаді Кенія заявила, що понад 200 її громадян воюють на боці Росії у війні проти України.
- На початку грудня у ПАР затримали п'ятьох осіб за підозрою у вербуванні людей для війни Росії проти України.
